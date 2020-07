Zaandammer aangehouden na beroving

Het slachtoffer zat met de latere verdachte en nog een vriend te chillen in zijn auto. Uiteindelijk diende het slachtoffer onder bedreiging van een mes zijn portemonnee af te geven. De gealarmeerde politie kon even later de verdachte oppakken. Hij is voor nader onderzoek ingesloten. De zoektocht naar de tweede verdachte heeft nog niet tot succes geleid.

2020144390