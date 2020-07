Getuigenoproep beroving met geweld en ernstige bedreiging Broekwegkade in Zoetermeer.

De verdachte is na het begaan van zijn daad gevlucht op een postcodeloterijfiets. De politie startte een onderzoek en hield rond 20.15 uur, op basis van de melding van een getuige, een verdachte aan op de Aziëweg in Zoetermeer. Na onderzoek bleek de aangehouden persoon niet de dader en werd hij weer in vrijheid gesteld.

Signalement

De verdachte is een donker getinte man van ongeveer 30 jaar oud met een fors postuur een bol gezicht en tussen 1.70 – 1.75 lang. Hij droeg tijdens de beroving een zwarte pet met een wit logo en een mondkapje. Na de beroving reed hij weg op een postcodeloterijfiets in de richting van de Leyens.

Getuigen

De politie komt graag in contact met getuigen. Heeft u wat gezien of gehoord? Dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 0900 8844.

Wilt u liever anoniem een melding maken? Dan kunt u bellen met Meldmisdaadanoniem via 0800 7000.