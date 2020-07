Getuigenoproep beroving Heuvelweg Zoetermeer

De man die zelf niet bekend is in Zoetermeer arriveerde op de afgesproken tijd op de parkeerplaats van de nabijgelegen voetbalvelden.

Hij liet aan zijn date weten dat hij er was en zij gaf aan op een bankje in het park op hem te wachten.

Terwijl de man naar het bankje liep kwamen er twee jongens uit de bosjes tevoorschijn.

De jongens bedreigde het slachtoffer en toonde daarbij een mes waarbij hij werd gedwongen de spullen die hij bij zich had af te geven.

Na de beroving werd het slachtoffer weggestuurd, toen hij uit het park kwam zag hij de twee jongens op fietsen weg gaan.



Met hulp van twee voorbijgangers, een man en een vrouw, werd de politie gebeld waarna deze snel ter plaatse was.

De politie komt graag in contact met de man en vrouw en eventuele andere getuigen.

Signalement dader 1:

- Witte huidskleur

- Ongeveer 16 / 17 jaar oud

- 1,70 lang

- Normaal postuur

- Zwarte hoody met de capuchon over zijn hoofd

- Wit mondkapje

- Donker kleurige broek

Signalement dader 2:

- Huidskleur onbekend i.v.m. gezichtsbedekking

- Dun postuur

- Zwarte hoody met de capuchon over zijn hoofd

- Wit mondkapje

- Donker kleurige broek

- Toonde tijdens de beroving een mes

- Tussen de 1,70 en 1,86 lang

Getuigen

De politie doet onderzoek naar deze zaak en vraagt getuigen zich te melden.

Heeft u wat gezien of gehoord? Dan kunt u contact met de politie opnemen via 0900 – 8844

Wilt u liever anoniem een melding maken? Dan kunt u contact opnemen met MeldMisdaadAnoniem via 0800 7000