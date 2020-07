Politie vraagt hulp kijkers Opsporing Verzocht bij onderzoek naar woningoverval in de Ooij

De recherche is die avond direct een onderzoek gestart. Daarbij heeft het team een aantal aanknopingspunten waarvan ze graag wil dat de kijkers van Opsporing Verzocht meedenken.

Donkere auto, mogelijk Opel Corsa

Rond de tijd van de overval is er in de buurt van de woning een kleine, donkere auto gezien. De auto stond geparkeerd aan de Erlecomsedam. Vermoedelijk was de auto een ouder type Opel Corsa of een andere kleine auto die er op lijkt.

Daders

De drie overvallers waren jonge mannen van begin twintig. Twee van hen waren ongeveer 1.85 meter lang en de derde was opvallend langer, waarschijnlijk rond de twee meter. De mannen spraken Nederlands, maar onderling spraken zij mogelijk straattaal.

De mannen droegen allemaal donkere kleding en hadden hun gezicht afgeschermd met een doek of sjaal. Ze droegen zwarte handschoenen en hadden modder op hun schoenen en kleding. Mogelijk zijn ze door weilanden naar de woning van het slachtoffer gelopen.

Daders mogelijk uit de omgeving

Vanwege de ligging van de woning, houdt het team er rekening mee dat de jonge overvallers uit de omgeving komen. Het huis staat op een plek waar je als onbekende niet zomaar of per ongeluk terecht komt. Mogelijk komen de daders dus uit de omgeving De Ooij, de omliggende dorpen of Nijmegen.