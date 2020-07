Tankstation Herculesplein Utrecht overvallen: getuigen gezocht

Toedracht

Een man met een bedekt gezicht kwam het tankstation binnen en bedreigde de kassamedewerker met een wapen. De kassamedewerker was op dat moment de enige aanwezige. De overvaller ging er met een geldbedrag vandoor, vermoedelijk per scooter, vermoedelijk in de richting van Rubenslaan.

Agenten kwamen zo snel mogelijk ter plaatse en hebben nog in de omgeving gezocht maar geen verdachte aangetroffen. De camerabeelden van het tankstation zijn uitgekeken.

Signalement

Van de verdachte is het volgende signalement beschikbaar:

- man

- 20 a 25 jaar oud

- rond de 1,80 lang

- slank postuur

- donkere bruine gewatteerde jas met capuchon op het hoofd

- sjaal of mondkampje in een donkere kleur voor de mond

- donkere broek, mogelijk een joggingsbroek

- wit met grijze schoenen

- spreekt Nederlands met een accent

Getuigen gezocht

Heeft u de verdachte in de omgeving van het tankstation zien lopen of rijden of herkent u hem aan de hand van het signalement? Neemt u dan contact met ons op.

Twee auto’s

Ook zouden we graag in contact komen met de inzittenden van twee auto’s die vlak voor de overval geparkeerd stonden bij de stofzuigers. We hopen dat zij de overvaller hebben gezien en kunnen helpen het signalement aan te scherpen.

Contact

U kunt met ons in contact komen via het onderstaande tipformulier of via 0900-8844. Reageert u liever anoniem bel dan Meld Misdaad Anoniem via 0800 7000