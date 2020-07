Verkeersveiligheidscontroles kustgebied

Zaterdag werd tijdens een controle onopvallend door de politie gecontroleerd op diverse wegen van en naar de kust. Ondanks de grote verkeersdrukte hielden de meeste mensen zich goed aan de verkeersregels.

Uitzonderingen waren twee automobilisten die met snelheden van 125 km/uur en 144 km/uur over de Zeeweg (80-kilometerweg) in Bergen reden: zij werden direct aan de kant gezet. De automobilist die 144 km/uur had gereden, raakte hierdoor zijn rijbewijs kwijt. Ook werden 4 bekeuringen uitgeschreven voor het rijden over de doorgetrokken streep of het negeren van het inhaalverbod en 1x voor het handheld telefoneren tijdens het rijden.

Zondag werd zowel opvallend als onopvallend gecontroleerd door de politie. Hierbij werden in totaal 20 bekeuringen uitgeschreven voor o.a. te hoge snelheden, het rijden zonder helm, het rijden door rood licht, inhalen over de doorgetrokken streep, rechts inhalen en het handheld telefoneren tijdens het rijden. Daarnaast werden ook waarschuwingen uitgedeeld voor weggebruikers die overlast veroorzaakten.

Alle overtreders werden aan de kant gezet en kregen hun bekeuring direct mee.

Eerder werd onderstaand persbericht gepubliceerd:

persbericht Veilig en sympathiek de weg op

2020145160 / 2020144322