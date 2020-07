Getuigen gezocht steekincident Christiaan Brüningsstraat ﻿

Om helder te krijgen wat er precies is gebeurd, zoekt de recherche mensen die getuige zijn geweest van het steekincident. Bent u getuige van dit incident en heeft u zich nog niet gemeld? Dan horen we graag van u.



U kunt contact opnemen via 0900-8844 of anoniem een melding doen via 0800-7000. Ook kunt u onderstaand tipformulier invullen. Via dit formulier kunt u ook beeldmateriaal ter beschikking stellen. Wellicht zijn er mensen die beschikken over camerabeelden, bijvoorbeeld van geparkeerde auto’s in de straat. Deze beelden ontvangen we graag en kunt u ook uploaden via het tipformulier.