Aanhoudingen na poging inbraak

De bewoner hoorde rond 23.30 uur hard gebonk vanaf de begane grond. Het klonk alsof er hard tegen de kozijnen of de deur aangeslagen werd met een object. Toen de bewoner uit zijn slaapkamerraam keek, zag hij twee mannen, met een tenger postuur, zwarte jassen met capuchons, in zijn voortuin staan. Direct belde hij de politie. Toen hij naar buiten liep gingen de twee ervandoor. Daarop besloot hij samen met een omwonende, de twee te volgen. Toegesnelde agenten hield een verdachte aan en de tweede verdachte werd in de duinen ter hoogte van het Kwartelpad aangehouden. De twee zitten vast en worden gehoord.



De bewoner zag verse braaksporen aan zijn woning en deed aangifte van de poging inbraak.



Bel 1-1-2

Ziet u iets verdachts bij u in de buurt? Aarzel dan niet en bel direct 1-1-2. Kunt u bijvoorbeeld de daders omschrijven of de vluchtrichting vertellen, dan komt de politie direct in actie. Maak als het kan een film of foto met uw mobiele telefoon. Let wel goed op uw eigen veiligheid! Preventietips vindt u op https://www.politie.nl/themas/woninginbraak.html