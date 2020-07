Opnieuw getuigen gezocht van autobrand in Leidschendam

De meldkamer ontving rond 02:15 uur een melding van de autobrand. De hulpdiensten waren snel op de Prinsenhof om de brand te blussen. Agenten hebben de omgeving afgezocht, maar geen verdachten aangetroffen. De brandweer en de politie vermoeden brandstichting. De recherche doet verder onderzoek naar de autobrand en bekijkt camerabeelden in de omgeving.

Getuigenoproep

Was u getuige van de autobrand? Of heeft u iets verdachts gezien op of rondom de Prinsenhof rond 02:00 uur? De recherche komt graag met u in contact! Bel 0900 8844. Liever anoniem blijven? Er is een mobiel telefoonnummer beschikbaar om anoniem met de politie te bellen. Dit telefoonnummer is 06-13637337. Of deel informatie via Meld Misdaad Anoniem: 0800 7000.

Ziet u iets verdachts? Bel 1-1-2!

Onderzoek naar brandstichtingen is lastig omdat veel sporen opgaan in de vlammen. Daarnaast komen heterdaad aanhoudingen bij brandstichtingen weinig voor, omdat een autobrand razendsnel is gesticht. De samenwerking met bewoners is daarom essentieel voor het onderzoek. Ziet u iets verdachts, bijvoorbeeld personen die zich ophouden in de straat, bij personenauto’s of personen die op straat lopen met brandbare stoffen? Aarzel dan niet en bel direct 1-1-2. Liever een keer te veel dan te weinig.