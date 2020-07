Amokmaker opgepakt

Op zondag 12 juli 2020 om 23.15 uur probeerden agenten te bemiddelen bij een ruzie in en bij een woning aan de Prinses Margrietstraat. Bij één van de partijen was duidelijk drank in het spel want er was niet echt mee te praten. Hij zou in een woning vernielingen hebben gepleegd en iemand hebben geslagen. Er werd geen aangifte gedaan en de bedoeling was dat de man weg zou gaan en dat men het later zou uitpraten. Maar de man was zo opgefokt dat hij de agenten beledigde. Toen was de maat vol en werd hij aangehouden. Hij verzette zich waardoor de agenten pepperspray inzette om hem rustig te krijgen. Toen hij in de boeien zat probeerde hij de agenten te bespugen wat als resultaat had dat hij een spuugkap op kreeg. Onderweg kregen de agenten van de 42-jarige inwoner van Bergen op Zoom een vloedgolf aan beledigingen en bedreigingen over zich heen. Hij is aan het bureau ingesloten voor de nacht. Hij zal maandag aan de tand gevoeld worden. De agenten hebben aangifte gedaan, het hele incident is door een bodycam opgenomen.