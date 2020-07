Drie arrestaties na mishandeling en huisvredebreuk

De politie kreeg zondag 12 juli 2020 omstreeks 15.00 uur een melding dat in een woning in Udenhout een vechtpartij gaande was waarbij ook een gewonde was gevallen. Kort daarna werd gemeld dat de drie daders in een auto met aanhangwagen met daarop huisraad waren weggereden. Agenten zagen de bedoelde auto in tegen gestelde richting rijden op de Houtsestraat in Udenhout. De dienders keerden en gaven het voertuig ter hoogte van de Stokhasseltlaan in Tilburg een stopteken. Daar werd aan voldaan. De drie inzittenden werden aangehouden.