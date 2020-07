Eigenaar gestolen fiets achterhaalt met helpers de dief

Hij sprak twee jongens aan die hun auto, een BMW, aan het tanken waren. Zij waren bereid hem te helpen. Ze reden in over de Backer en Ruebweg in de richting van Prinsenbeek. Daar hebben ze de dief klem gereden en de politie gebeld. Hij hoorde dat de fietsendief tegen hem riep: "Ik heb geen geld daarom heb ik jouw fiets gestolen". De verdachte werd aangehouden en ingesloten in het cellencomplex. Hij had twee gripzakjes met harddrugs bij zich. Hij staat bij de politie geregistreerd als veelpleger.