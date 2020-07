Meer dan 75.000 euro gevonden

Er waren meerdere MMA meldingen binnen gekregen die wezen naar één specifieke verdachte. Hij zou in het bezit zijn van een vuurwapen. Na overleg met een officier van justitie werd besloten om naar het vuurwapen te gaan zoeken in een woning aan het Hof van Wezemaal. Donderdag 9 juli 2020 achter in de middag viel een team de woning binnen. De woning werd doorzocht. Maar in plaats van een vuurwapen troffen de agenten meer dan 75.000 euro aan contant geld aan. Dezelfde officier werd gebeld en die heeft via een Rechter Commissaris toestemming gekregen om ook in het kader van mogelijk witwassen de woning te doorzoeken. De bewoner werd aangehouden. Naast het geldbedrag zijn er ook nog een auto en enkele horloges in beslag genomen. Een vuurwapen werd niet gevonden.