Inbreker overlopen en overmeesterd Breukelen: getuigen gezocht

Rond 17.45 uur kwam de bewoonster thuis en hoorde in huis wat gestommel. Zij was in de veronderstelling dat het haar echtgenoot was, maar zij stuitte op een inbreker. Er ontstond een worsteling tussen de vrouw en de man. Ondertussen kwam de partner van de vrouw thuis. Samen lukten het hen de inbreker te overmeesteren en op te sluiten in het toilet totdat de politie kwam.

De inbreker is aangehouden. Hij is naar het ziekenhuis gebracht omdat hij een hoofdwond had opgelopen.

De vrouw hoefde niet naar het ziekenhuis maar beide bewoners zijn enorm geschrokken en aangeslagen. Zij krijgen slachtofferhulp.

Getuigen gezocht

Uit onderzoek blijkt dat de inbreker zeer vermoedelijk al enige tijd in het huis was. Hij moet tussen 14.30 uur en 17.45 de woning zijn binnengekomen. Ten behoeve van de onderzoek zijn we op zoek naar mensen die de man in de omgeving van de Breukelerwaard hebben gezien.

Signalement

Aziatische man

Engels sprekend

25 tot 35 jaar oud

rond 1,75 lang

donkere ogen

kort donker haar

hoge jukbenen

hij droeg een korte afgeknipte spijkerbroek

zwart t-shirt met op de mouw een afbeelding van het wapen van Amsterdam

gele Timberland-achtige schoenen

Contact

U kunt met ons in contact komen via het onderstaande tipformulier of via 0900-8844. Reageert u liever anoniem bel dan Meld Misdaad Anoniem via 0800 7000