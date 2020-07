Overval supermarkt Gijsbrecht van Amstelstraat: camerabeelden en getuigen gezocht

De overvallers bedreigden een aantal medewerkers met een wapen. Op het moment van de overval waren er ongeveer tien mensen in de winkel aanwezig, merendeel personeelsleden en een paar klanten. De overvallers verlieten de winkel met buit gingen er vandoor in de richting van de Hilvertsweg.

De politie was snel en met meerdere eenheden ter plaatse. Er is in de ruime omgeving van de supermarkt naar de verdachten gezocht. Ook een politiehelikopter verleende assistentie. Het is onderzoek is in volle gang en inmiddels is een buurtonderzoek gehouden, worden getuigen gehoord en beschikbare camerabeelden uitgekeken.



Camerabeelden en getuigen gezocht

De politie vraagt mensen die wonen in de omgeving van de supermarkt, camera’s hebben en nog niet met de politie hebben gesproken, contact met de politie te nemen.

Ook worden mensen met meer informatie of die de verdachten herkennen aan de hand van het onderstaande signalement, gevraagd contact op te nemen via het tipformulier op deze pagina of via 0900 8844. Wie liever anoniem reageert kan dit doen van 0800 7000.

Signalement

Verdachte 1:

- man

- rond de 18 jaar

- ongeveer 1,75 m lang

- normaal tot vol postuur

- zwarte North Face jas met wit logo op linker borst en rechter schouderblad

- lichtgrijze broek

- donkergrijze sneakers

- zwarte gezichtsbedekking

- heeft een vermoedelijk Marokkaans accent



Verdachte 2:

- man

- rond de 18 jaar

- 1,75 m à 1,80 m lang

- slank postuur

- donkerblauwe regenjas

- donkerblauwe Adidas trainingsbroek, voetbal logo op rechter dijbeen, blauwe Adidas strepen op de bies, Adidas logo op linker dijbeen

- zwarte sneakers met opvallend witte, ronde logo's rondom

- plastic tasje van de Lidl

- heeft een vermoedelijk Marokkaans accent