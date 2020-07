Politie houdt 2 verdachten van 3 Eindhovense straatroven aan (2019156231)

Drie berovingen Eindhoven

Van zondag 28 juli op maandag 29 juli 2019 worden er binnen het uur drie berovingen gepleegd. De daders, vier jongens op de fiets, zijn jong. Hun leeftijd wordt tussen de 15 en 18 jaar geschat.

De eerste straatroof was rond 23.30 uur bij de Karpendonkse Plas. Een maaltijdbezorger werd daar door deze daders van zijn fiets getrapt en beroofd van zijn telefoon. De tweede straatroof vond iets voor middernacht plaats op de Hofstraat. Een half uur daarna, rond 00:30 uur, wordt een derde slachtoffer gemaakt op de Geldropseweg.

Bij alle straatroven gaat het om vier daders op opvallende fietsen. Het zijn jonge jongens tussen de 15 en 18 jaar oud.

Hulp publiek: Bureau Brabant en Opsporing Verzocht

Aan deze zaak werd een aantal keer aandacht besteed in zowel Bureau Brabant als Opsporing Verzocht.

Op maandag 29 juni 2020 en woensdag 1 juli 2020 riepen we de hulp van het publiek opnieuw in via deze programma’s.

In die uitzendingen deelden wij het specifieke vermoeden dat de daders uit de Eindhovense stadsdelen Stratum en Woensel komen.

Buit

Een gedeelte van de buit van een van de drie berovingen is ontdekt bij een van de twee aangehouden verdachten.

Meer aanhoudingen niet uitgesloten

Omdat er sprake was van vier daders sluit de politie meer aanhoudingen niet uit.

Info over de andere daders? Deel die met ons!

Heeft u info of weet u wie de andere daders zijn?

Bel ons op 0900-8844. Blijft u liever anoniem? Dat kan ook via 0800-7000.