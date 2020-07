Man aangehouden voor verdenking ontucht en corrumperen

De politie is in 2016 een onderzoek gestart naar aanleiding van een melding van een verdachte situatie (seksueel corrumperen) door een onbekende man bij een minderjarige in Nunspeet. Inmiddels is, door onderzoek, duidelijk dat hier meerdere losse incidenten aan gekoppeld kunnen worden. Zelfs incidenten met een overeenkomstige handelswijze en/of signalement van verdachte vanaf medio 2014. Destijds zijn deze meldingen als losstaande incidenten opgepakt. Inmiddels betreft het 31 incidenten waarvan het vermoeden bestaat dat deze door dezelfde verdachte zijn gepleegd.

Begin 2020 kwam er een man in beeld die aangemerkt kon worden als verdachte. De verdachte is dinsdag 30 juni aangehouden terzake ontucht en corrumperen. Eerder is al een zoeking gehouden in zijn woning.