Getuigen gezocht van overval op tabakszaak

De verdachte is een licht getinte man van ongeveer 19 jaar oud. Hij droeg een grijze trui met capuchon op, een zwarte pet met grote witte letters, een zwarte broek en zwarte schoenen. Hij reed op een donkere Swap-fiets met blauwe band.

Signalement

De politie stelde direct een onderzoek in. Aan de hand van het signalement meenden agenten een verdachte te herkennen. Deze werd thuis aangehouden. Uit onderzoek bleek echter dat de aangehouden persoon er niets mee te maken had, waarna hij weer op vrije voeten is gesteld.

Uw tip!

Nader onderzoek moet duidelijk maken wie de overvaller is geweest. Heeft u iets gezien van de overval? Of herkent u de verdachte van de beschrijving? Geef uw informatie dan door via onderstaand tipformulier of neem contact op met de politie via 0900 – 88 44. Anoniem melden kan ook, via 0800 – 7000 of www.meldmisdaad.nl.