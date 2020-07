Doorijden na aanrijding

Omstreeks 20.45 uur kreeg de politie melding dat een man op een scooter over de Duinvlietstraat had gereden. Hier was hij eerst tegen een geparkeerd staande auto gereden en vervolgens tegen twee fietsers. Een van de fietsers was daarbij tegen een andere geparkeerd staande auto aangevallen, waardoor schade was ontstaan. Bovendien liep een van de fietsers letsel aan haar hand op, mogelijk een gebroken vinger.

De man op de scooter bleef niet bij het ongeval, maar reed weg. Korte tijd later kon hij in zijn woning worden aangehouden. De man bleek alcohol te hebben gebruikt. Hij blies maar liefst 795 ug/l. Dat is ruim drieënhalf maal het toegestane maximum van 220 ug/l.

2020146042