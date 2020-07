Schietincident Hoofddorp

Maandagmiddag rond 13.00 uur kwam bij de politie een melding binnen dat een persoon was neergeschoten in de Opaallaan in Hoofddorp. Direct na de melding is de politie ter plaatse gegaan en werd een zwaargewonde man aangetroffen. Reanimatie werd gestart maar het slachtoffer overleed ter plekke aan zijn verwondingen.

In dit onderzoek is gisteren een verdachte aangehouden. Hij zit in alle beperkingen en zijn rol bij het schietincident wordt onderzocht. In de omgeving van het incident heeft de politie o.a. sporen- en buurtonderzoek gedaan. De Opaallaan is hierdoor enige tijd afgesloten geweest voor publiek. De politie heeft inmiddels meerdere getuigen gesproken.

Mocht u informatie hebben die kan helpen bij dit onderzoek en heeft u dit nog niet gedeeld met de politie, doet u dit dan alstublieft alsnog. Dat kan via tel.nr 0900-8844 of anoniem via Meld Misdaad Anoniem: tel.nr 0800-7000, of via onderstaand tipformulier: