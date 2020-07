Drie aanhoudingen voor poging straatroof Andersensingel

Het slachtoffer zat vanaf een uur of 17.00 uur op een bankje op de Andersensingel toen er enige tijd later een groep van ongeveer zes jongens op hem afkwam. De groep schold, volgens de verklaring van het slachtoffer eerder al voorbijgangers uit. Toen de groep bij het slachtoffer was, mishandelden ze hem en probeerden ze zijn telefoon mee te nemen. Het slachtoffer wist gelukkig te ontkomen en schakelde direct de politie in. Op basis van signalementen zijn er drie verdachten aangehouden. De verdachten zijn alle drie minderjarig en worden vandaag gehoord door de recherche. De mishandeling is mogelijk gefilmd door andere jongens van de groep en de recherche vraagt getuigen zich te melden.

Heeft u iets gezien of gehoord? Of heeft u beeldmateriaal dat u ter beschikking wilt stellen aan het rechercheteam? Neem contact op met 0900-8844 of gebruik onderstaande tipformulier. Anoniem uw tip doorgeven kan via 0800-7000.