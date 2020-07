Beelden relschoppers in Opsporing Verzocht en Team West

Beelden relschoppers ongeregeldheden Malieveld

In Opsporing Verzocht en Team West toont de politie vanavond beelden van de onruststokers die op zondag 21 juni fors geweld tegen de politie gebruikten bij de verboden demonstratie rond het Malieveld in Den Haag. Zij gooiden met rookbommen en stenen en gingen de Mobiele Eenheid fysiek te lijf. De politie heeft inmiddels 429 mensen aangehouden maar is nog op zoek naar een aantal personen die toen niet konden worden aangehouden. Deze personen hebben zich schuldig gemaakt aan geweldpleging ten opzichte van agenten. In de uitzendingen worden van hen camerabeelden en foto’s getoond.

Gewelddadige beroving De Brinkpad Den Haag

Op vrijdag 3 juli werd op De Brinkpad in Den Haag rond 02.50 uur een 30-jarige man slachtoffer van een zeer gewelddadige beroving. Hierbij werd het slachtoffer meerdere keren gestoken. De drie straatrovers gingen er uiteindelijk met zijn tas vandoor. Het slachtoffer werd met ernstige verwondingen opgenomen in het ziekenhuis. Vanavond worden in Team West de beelden getoond van de drie straatrovers die zich schuldig hebben gemaakt aan deze gewelddadige beroving. Zo worden er beelden getoond van twee verdachten die hebben gepind met de bankpas van het slachtoffer. Dit werd gedaan bij twee vestigingen van een supermarkt aan de Leyweg en De Stede in Den Haag.

Diefstal spiegelreflex camera Mediamarkt

Op dinsdag 2 juni werd rond 16.10 uur in een winkel van de Mediamarkt aan de Prins Willem Alexander Promenade in Rijswijk een dure spiegelreflex camera gestolen. In Team West worden vanavond beelden getoond van de man die hier voor verantwoordelijk is. Hij maakte bij de diefstal de beveiliging op de camera onklaar waardoor hij er met de camera onder zijn jas vandoor kon gaan. De camera heeft een waarde van zo’n 1600,- euro. Wie herkent deze verdachte?

Zedenmisdrijf Leidschendam

Begin dit jaar, op woensdag 8 januari, heeft er een zedenmisdrijf plaats gevonden. In de uitzending van Team West worden beelden getoond van de verdachte. Deze camerabeelden zijn afkomstig vanuit een flat aan de Prins Johan Willem Frisolaan in Leidschendam. Aan het gerichte lopen lijkt het of deze man bekend is in deze flat. Op een later moment is er op de beelden te zien dat hij levensmiddelen vast heeft. Kent u deze man?

Heeft u informatie over een van de zaken?

Bel uw tips door via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070 of bel anoniem met M.0800-7000.

Opsporing Verzocht: iedere dinsdag om 20.35 uur op NPO1. Herhaling op woensdag rond 12.00 uur.

Team West: iedere dinsdag om 17.00 uur bij TV West. De uitzending wordt ieder uur herhaald. Op woensdag wordt Team West nog een aantal keer herhaald.

In verband met de zomervakantie is vandaag de laatste uitzending van Opsporing Verzocht en Team West. Na de zomer is Opsporing Verzocht weer terug vanaf dinsdag 25 augustus. Team West is vanaf dinsdag 1 september weer wekelijks te zien.