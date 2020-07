Nieuwe aanhoudingen na ongeregeldheden op Malieveld

Na de demonstratie is de politie direct gestart met een grootschalig onderzoek. Uit dat onderzoek werden de identiteiten bekend van deze drie verdachten. De drie mannen zijn vanmorgen in hun woningen aangehouden. Het gaat om een 18-jarige man en een 25-jarige man uit Den Haag. In Rotterdam werd een 33-jarige man aangehouden. De mannen zijn overgebracht naar een politiebureau waar zij later zullen worden gehoord.

Tijdens de confrontaties met de Mobiele Eenheid (ME) is fors geweld gebruikt door de onruststokers. Zij gooiden met rookbommen en stenen en gingen de ME fysiek te lijf. In totaal werden er zondag 21 juni 425 personen aangehouden. Er werden direct elf personen aangehouden voor openlijke geweldpleging en later die week werd er nog man voor hetzelfde feit aangehouden. Al deze personen zijn inmiddels heengezonden, maar blijven wel verdachten in het onderzoek. Het rechercheteam is op dit moment druk bezig met het bekijken van beeldmateriaal en probeert de identiteiten van de verdachten te achterhalen.