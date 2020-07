Jongen gewond bij steekincident; twee jonge vrouwen aangehouden

Wat vooraf ging aan het steekincident wordt onderzocht. Om een compleet beeld te krijgen spreekt de recherche van district Rotterdam-Stad graag met getuigen. Heeft u informatie of beelden? Bel dan 0900-8844 of maak gebruik van het tipformulier. Daar kunt u ook beelden uploaden. Anoniem melden kan via 0800-7000 of via meldmisdaadanoniem.nl.