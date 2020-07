Man rijdt in op geparkeerde auto´s en muur

De politie kreeg rond 21.30 uur de melding van een eenzijdig ongeval. In de Gravestraat aangekomen zagen de dienders een oploop van publiek en een aantal beschadigde auto´s. De bestuurder van de auto die betrokken was bij het ongeval verklaarde dat hij ruzie had met zijn bijrijdster en vervolgens op de geparkeerde auto´s botste. Omdat de man mogelijk onder invloed was is zijn rijbewijs ingevorderd. Onderzoek naar de exacte toedracht wordt nog gedaan.