Twee mannen aangehouden voor mensensmokkel

Naar aanleiding van meldingen uit de buurt is het team enkele maanden geleden een onderzoek gestart rondom een massagesalon in de Reeshof te Tilburg. Er waren bij de gemeente en de politie meerdere klachten binnengekomen rondom deze massagesalon aan de Voorschotenstraat. De buurtbewoners hadden overlast van de toeloop bij die woning. De eigenaar van de salon en zijn broer uit Breda worden verdacht van mensensmokkel en valsheid in geschrifte. Er zouden in de massagesalon buitenlandse meisjes illegaal te werk worden gesteld als prostituee. De broers, 51 jaar uit Tilburg en 38 jaar uit Breda, zijn aan het bureau te Breda ingesloten en het politieonderzoek wordt voortgezet.