Drie aanhoudingen in onderzoek synthetische drugs

Synthetische drugs zijn verdovende of hallucinerende middelen die via een synthese (chemische verbinding) worden gemaakt. Synthetische drugs komen voor onder andere in de vorm van vloeistof, pillen of poeder. De bekendste voorbeelden van (synthetische) drugs zijn XTC, amfetamine/speed en GHB. De overheid waarschuwt voor de gevaren van dit soort ondermijnende praktijken en vraagt burgers om te helpen deze criminaliteit aan te pakken. Lees ook deze flyer met informatie hierover.