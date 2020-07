Geleense babbeltruc in Opsporing Verzocht

Heel Geleen en omgeving is maandag 24 februari in carnavalsstemming, als twee vrouwen aanbellen bij een woning op de Groenseykerstraat. De 84-jarige bewoonster opent de deur, waarop twee geschminkte vrouwen vragen of ze even gebruik mogen maken van het toilet. Met toestemming van de bewoonster betreden beide de woning.

Argwaan

Terwijl de ene vrouw van het toilet gebruik maakt, verkent de ander de woning. Wanneer eerstgenoemde zich bij de ander in de woonkamer voegt, vragen ze het 84-jarige slachtoffer of ze iets mogen drinken. Met hun drankjes blijven ze in de woning rondhangen. Het slachtoffer krijgt argwaan en vraagt beide de woning te verlaten. Die argwaan blijkt terecht, want later blijkt dat de twee vrouwen de portemonnee van de bewoonster hebben buitgemaakt. Daarin zat naast contant geld, ook een pinpas. Met die pinpas wordt meermaals geprobeerd geld op te nemen op de Markt in Geleen. Daar is een van de verdachten vastgelegd door bewakingsbeelden.

Kijktip

Vanavond in het televisieprogramma Opsporing Verzocht worden de bewakingsbeelden gedeeld. Daarop is te zien hoe een van de beide verdachten probeert geld te pinnen met de pinpas van het slachtoffer. Kijken dus! Dinsdagavond, 20.30 uur, NPO1!