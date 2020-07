Beelden relschoppers Den Haag in Opsporing Verzocht

Tijdens de confrontaties met de Mobiele Eenheid (ME) is fors geweld gebruikt door de onruststokers. De relschoppers gooiden met rookbommen en stenen en gingen de ME fysiek te lijf.



In totaal werden er zondag 21 juni 425 personen aangehouden. Er werden direct elf personen aangehouden voor openlijke geweldpleging en later die week werd er nog man hetzelfde feit aangehouden. Dinsdag 14 juli zijn er opnieuw drie mannen aangehouden die er van verdacht worden betrokken te zijn geweest bij de ongeregeldheden



Op dit moment is het rechercheteam druk bezig om onder meer aan de hand van beeldmateriaal de identiteiten van de andere verdachten te achterhalen. De beelden van relschoppers waarvan hun identiteit nog niet bekend zijn, worden vanavond rond 20.30 getoond in Opsporing Verzocht en om 17.00 uur in het regionale opsporingsprogramma Team West van Omroep West. De beelden worden op dinsdag 14 juli vanaf 17.00 uur ook geplaatst op Politie.nl.



De relschoppers hebben de kans gekregen om zich te melden. Wie zich meldt, komt niet op tv.