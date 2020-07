Verdachte woningoverval Scheemda aangehouden

In de woning in Scheemda runt het slachtoffer ook een kaaswinkel. De daders namen onder meer geld uit de kassa mee. De zaak kreeg 14 januari extra aandacht in het programma Opsporing Verzocht. Dit leverde ruim 70 tips op. Het onderzoek is nog steeds in volle gang en we hopen dat er mensen zijn met meer informatie.

Update

Dankzij sporenonderzoek kwam de 41-jarige vrouw uit Winschoten in beeld als verdachte. Van de overige twee verdachten is het volgende signalement bekend:

een vrij lange, blanke man van ongeveer tussen de 30 en 40 jaar oud is, die Nederlands sprak zonder accent;

de andere verdachte was iets kleiner dan de eerste verdachte, ongeveer tussen de 25 en 30 jaar oud.

De verdachten staan op camerabeelden. Via deze link kunt u het item in Opsporing Verzocht, met daarin een reconstructie en meer beeldmateriaal, terugzien. Helaas zijn de beelden van slechte kwaliteit, maar we hopen dat ze – al dan niet in combinatie met de signalementen of andere informatie die we hier delen – voldoende aanknopingspunten bieden om tot nieuwe informatie te leiden.

Bezoekers eind oktober 2018

Het slachtoffer geeft aan dat er eind oktober 2018 een stel met kind in zijn winkel is geweest. We willen graag met deze personen in contact komen.

Het gaat om een man en vrouw met kind. Zij hadden:

een lichtgetinte huidskleur;

de man had eind oktober 2018 een grote bos kroeshaar;

de vrouw had een stevig postuur en zwart gekruld haar.

Vragen

Wij laten deze zaak niet los en hopen dat iemand weet of vermoedt wie de verdachten van deze woningoverval zijn en dat met ons zullen delen. Heeft u een vermoeden wie verantwoordelijk zijn voor deze overval? Herkent u hen misschien in combinatie met de auto, vermoedelijk een Volkswagen Golf of Polo? Of heeft u andere informatie die ons verder kan helpen in ons onderzoek?

U kunt uw tips met ons delen via de Opsporingstiplijn op 0800-6070. Blijft u liever anoniem, bel dan met Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000. Ook kunt u via het opsporingsdossier het tipformulier invullen.