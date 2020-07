Halfjaarcijfers: meer cybercrime en meer demonstraties

Het aantal gevallen van cybercrime steeg enorm, met maar liefst 169 procent vergeleken met vorig jaar. Ook (online) fraude steeg met 57 procent flink. Daarbij ging het vooral om vriend-in-nood-fraude, waarbij een crimineel zich via de app voordoet als een goede vriend die of familielid dat in nood is en het slachtoffer zo geld aftroggelt. Sinds eind april is het mogelijk om hier online aangifte van te doen. Hiervan is meteen veelvuldig gebruik gemaakt: in mei en juni werden in totaal ruim 6000 aangiften gedaan. Dit komt neer op bijna 100 van dergelijke aangiften per dag in die twee maanden.