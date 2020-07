Dode man aangetroffen bij woningbrand

Haarlem - Op dinsdagavond 14 juli was brand ontstaan in een woning aan de Romolenstraat in Haarlem. In de woning werd het lichaam van een overleden man aangetroffen. Hij bleek door een misdrijf om het leven te zijn gekomen. Dezelfde avond zijn twee Haarlemmers (van 55 en 53 jaar oud) aangehouden. Hun rol bij het incident wordt onderzocht.