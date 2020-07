Man gestoken tijdens vechtpartij, recherche zoekt getuigen

Omstreeks 19.30 uur kregen agenten de melding dat er op de Laan van Reagan en Gorbatsjov iemand neergestoken zou zijn. Ter plaatse bleek dat er een vechtpartij geweest was tussen een groep mannen en dat daarbij het slachtoffer gestoken was. In de omgeving werden in totaal drie verdachten aangehouden. Het slachtoffer werd voor behandeling van zijn letsel naar het ziekenhuis vervoerd. De verdachten, 20, 29 en 37 jaar allen zonder vaste woon- of verblijfplaats, zijn ingesloten voor verhoor.



Uren later kwam een melding dat er op het Om en Bij iemand gestoken zou zijn, echter bleek dat te gaan om het slachtoffer van het incident eerder op de avond te zijn. Hij had, tegen het doktersadvies in, het ziekenhuis verlaten. Na tussenkomst van de politie en ambulancepersoneel heeft hij zich weer terug laten brengen naar het ziekenhuis en is daar weer opgenomen.



Iets gezien?

De recherche onderzoekt de zaak en de rol van de nu aangehouden verdachten en is op zoek naar getuigen. Heeft u dinsdagavond omstreeks 19.30 uur iets gezien in de omgeving van de Laan van Reagan en Gorbatsjov van de ruzie tussen de mannen of wat daar wellicht aan vooraf is gegaan? Neemt u dan contact op met de disrictsrecherche Den Haag West via nummer 0900-8844. Liever anoniem, bel dan met M. 0800-7000.