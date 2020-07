Drie mannen aangehouden voor beroving De Brinkpad

Bij deze beroving werd het 30- jarige slachtoffer meerdere keren gestoken en werd opgenomen in een ziekenhuis. De drie straatrovers gingen er uiteindelijk met een tas van het slachtoffer vandoor. In het regionale opsporingsprogramma Team West werden op dinsdag 14 juli camerabeelden getoond van twee mannen die hebben gepind met de bankpas van het slachtoffer. Dit werd gedaan bij twee vestigingen van een supermarkt aan de Leyweg en De Stede in Den Haag.



Uitgebreid rechercheonderzoek

In de dagen voor de uitzending van Team West werden er in de buurt van De Brinkpad stoepborden neergezet en werden er flyers in de buurt uitgedeeld. Na deze gewelddadige beroving is er door de recherche veel inzet gepleegd. Uit dat onderzoek en mede dankzij de uitzending van Team West werden de identiteiten bekend van deze drie verdachten. De drie mannen zijn vanmorgen in hun woningen aangehouden. Het gaat om een 17- jarige man en een 20- jarige man uit Den Haag. In Zoetermeer werd een 23- jarige man aangehouden. De mannen zijn overgebracht naar een politiebureau waar zij later zullen worden gehoord.



Team West

Het regionale opsporingsprogramma Team West wordt elke dinsdagavond vanaf 17.00 uur op TV West uitgezonden en daarna elk hele uur herhaald. Ook op woensdag wordt Team West herhaald. De uitzending van Team West van dinsdag 14 juli was de laatste uitzending voor de zomerstop. Na de zomerstop is Team West vanaf dinsdag 1 september weer te zien.