Overval hotel

Rond 01.45 uur kwam een gemaskerde man het hotel binnen. Hij bedreigde de nachtportier met een vuurwapen en eiste geld uit de kassa’s. Met geld op zak vluchtte hij het hotel uit, onbekend in welke richting. Het is een vrij algemeen signalement maar mogelijk slaat er toch iemand op aan. De dader is rond de 1.85 cm lang, licht getint, sprak accentloos Nederlands en droeg een donkere jas, zwarte handschoenen en een bivakmuts.

We doen buurtonderzoek en we kijken of er bewakingscamera’s in de buurt hangen waarvan de beelden ons mogelijk kunnen helpen om het plaatje compleet te krijgen. Heb jij iets gezien of gehoord of heb je beelden van bewakingscamera’s die nog niet met ons gedeeld zijn? Neem dan contact met ons op. Bel 0900-8844 of Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000. Online tippen kan ook via onderstaand tipformulier.