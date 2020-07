Grote vangst grondstoffen speed in Melissant

Zaterdagavond wilden Douaneambtenaren een bestelbus controleren, die in Melissant reed. De auto hing helemaal scheef. Na een stopteken, op de Plataan, ging de bestuurder er als een haas vandoor. De bus, open achterlatend. Direct werden agenten van het basisteam Haringvliet gealarmeerd, die met de Douane de bestelbus onderzochten. In de bus werden 127 jerrycans zoutzuur en 49 zakken wijnsteenzuur aangetroffen. Alles werd in beslag genomen.

Na het aantreffen van deze bestelbus en een Meld Misdaad Anoniem melding werd in vier loodsen aan de Nieuweweg in Melissant een vervolgonderzoek ingesteld. Hier werd 6000 liter zoutzuur aangetroffen. Ook stonden er vier gestolen en omgekatte auto’s.

Door de Forensische Opsporing is in de loodsen onderzoek gedaan. De aangetroffen goederen zijn vernietigd en de eigenaren van de gestolen auto’s zijn geinformeerd. De eigenaar van de loods, een 40-jarige inwoner uit Oosterland is verhoord. Het onderzoek gaat verder.