Fietser overleden na ongeluk in Bussum, getuigen gezocht

Een 78-jarige automobilist uit Bussum reed vanuit de J.F Evertslaan linksaf de Prinses Irenelaan op. Op deed moment reed de fietser op de Prinses Irenelaan in de richting van de Meentweg. De fietser verleende geen voorrang waardoor de auto en de fietser elkaar raakten. De fietser kwam ten val en is vermoedelijk met zijn hoofd hard op de grond terecht gekomen.



De fietser is met spoed overgebracht naar een ziekenhuis, maar is helaas donderdagochtend overleden.

De politie onderzoekt het ongeluk en is op zoek naar getuigen. Mensen die het ongeluk hebben zien gebeuren en nog geen contact hebben gehad met de politie worden gevraagd zich te melden. Dat kan door te bellen met 0900-8844 en te vragen naar het Tactisch Verkeersteam. Of via onderstaand formulier.