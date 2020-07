Man aangehouden na brand in woning Hoofdweg

Gelukkig is niemand gewond geraakt bij deze brand, maar dat had zomaar anders kunnen aflopen. Vanzelfsprekend is het werken met chemische middelen in het bijzin van open vuur, met welk doel dan ook, levensgevaarlijk. Bij een dergelijk proces ontstaan dampen, die in het bijzin van een waakvlam of in combinatie met een minimale elektrische ontsteking - zoals het aandoen van een lamp of keukenapparaat - een explosie of steekvlam kunnen veroorzaken. Daarmee zet iemand niet alleen zijn of haar eigen veiligheid op het spel, maar ook die van de buurtbewoners.