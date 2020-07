€12.000, auto’s, motoren en quads aangetroffen bij drugshandelonderzoek

In maart 2020 begon het Flexteam van district Zoetermeer-Leidschendam/Voorburg een onderzoek naar drugshandel in cocaïne. Mensen belden het nummer van een dealer en daarna werden de drugs afgeleverd op een ontmoetingsplaats. De twee hoofdverdachten, een 34-jarige man uit Leidschendam en een 22-jarige man uit Den Haag, zouden meerdere dealers aansturen die de drugs voor hen afleverden. Ook bleek uit onderzoek dat zij met onverklaarbaar vermogen luxe goederen aanschaften. (tekst gaat onder foto verder)

Geld en luxe goederen aangetroffen tijdens doorzoeking

Op woensdag 15 juli rond 6:00 uur heeft de politie de verdachten aangehouden en twee woningen en een opslagloods doorzocht in Zoetermeer. Bij de doorzoeking troffen zij luxe goederen aan zoals twee auto’s, vier motoren, een quad, een quad voor kinderen en dure merk schoenen en kleding. Ook werd in een woning ongeveer €12.000 cash en verdovende middelen gevonden. Een medebewoonster is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij witwassen. Deze verdachte is een 26-jarige vrouw uit Zoetermeer. Het onderzoek naar andere betrokkenen bij deze drugshandel gaat verder.

Flexteam

Het Flexteam wordt ingezet ter ondersteuning van de politieteams en de (districts)recherche met onder andere korte en gerichte acties bij veiligheidsproblemen zoals drugsoverlast, woninginbraken en zakkenrollerij.