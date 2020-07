Drie aanhoudingen in onderzoek naar drugshandel

Eerder dit voorjaar startte de districtsrecherche in Leiden een onderzoek, nadat signalen binnenkwamen dat er vanuit de woning drugs verhandeld werd. Het onderzoek leidde naar de identiteit van de op 13 juli aangehouden verdachten.







Tijdens de daarop volgende doorzoeking namen we een aanzienlijk geldbedrag, chemicalien (kunnen gebruikt worden voor het bereiden van verdovende middelen), een groot aantal mobiele telefoons en twee auto’s in beslag.



Voorgeleiding

De drie Leidenaren van 23, 25 en 25 jaar oud zijn na hun aanhouding ingesloten voor verhoor. Donderdag 16 juli neemt een rechter-commissaris tijdens de voorgeleiding een besluit over het al dan niet verlengen van hun voorlopige hechtenis.