Zakkenroller aangehouden in Delft

Op het Bastiaansplein in Delft kwam de man dichtbij de jongen staan, de jongen durfde er niks van te zeggen. Op het moment dat het slachtoffer in zijn jaszak voelde merkte hij dat zijn AirPods waren gestolen. De jongen hield de verdachte in de gaten en belde de politie. In de Voorstraat werd de verdachte aangehouden. Na fouillering troffen zij de AirPods aan die nog geconnect waren met de telefoon van het slachtoffer.



Zorg dat het u niet overkomt

Het kan iedereen overkomen: slachtoffer worden van een zakkenroller. Wellicht denkt u dat overkomt mij niet, maar toch zult u niet de eerste zijn die aangifte komt doen bij de politie. Zorg dat u vooral op drukke plekken uw portemonnee en andere waardvolle spullen zoals uw smartphone goed opbergt. Wordt u toch bestolen? Doe dan altijd aangifte en laat uw passen onmiddellijk blokkeren.