Vuurwapen van straat, agent lost waarschuwingsschot

Omstreeks 16:30 uur zag de agent de man rijden over Rijksweg A20 in de richting van Gouda. Kort daarvoor was bij de politie informatie binnen gekomen dat de bestuurder mogelijk in het bezit zou zijn van een vuurwapen. Toen de bestuurder in de gaten kreeg dat de politie hem trachtte staande te houden, probeerde hij zich aan die staande houding te onttrekken. Er volgde een korte achtervolging waarbij de bestuurder de Rijksweg A20 verliet en via de Goudse Poort de stad wilde inrijden. De politieman reed daarop de bestuurder klem en hield daarop de man tegen. Toen hij daarop wederom trachtte weg te rijden was de agent genoodzaakt om zijn vuurwapen te trekken en een waarschuwingsschot te lossen. Daarop gaf de 28-jarige bestuurder uit Houten zich over en kon hij worden aangehouden.