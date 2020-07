Bedreiging na aanrijding

Een politieman, die even na de aanrijding ter plaatse kwam, zag de automobilist staan met de ketting in zijn hand. De agent sommeerde de man direct om zijn wapen weg te doen. Na een interventie van een familielid van de verdachte werd de ketting opgeborgen. De automobilist kon worden aangehouden en is overgebracht naar een politiecellencomplex.

Beide voertuigen kwamen op de rotonde met elkaar in aanrijding. De automobilist botste tegen de achterkant van de vrachtwagen aan. Beide bestuurders stapten uit en er ontstond een ruzie. De verdachte, een 30-jarige man uit Sint Jansteen, is in het politiecellencomplex verhoord. Na het afleggen van zijn verklaring is de man weer in vrijheid gesteld. De vrachtwagenchauffeur, een 20-jarige man uit Kloosterzande, heeft aangifte gedaan van de bedreiging. Het kettingslot is door de politie in beslag genomen.