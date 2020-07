Handgemeen en vernieling auto na verkeersruzie

Het slachtoffer stond te wachten voor het rode verkeerslicht en werd gepasseerd door een personenauto. De Zeeuw seinde hierop met zijn grote licht, omdat hij het gevaarlijk vond dat de bestuurder van de personenauto door het rode licht reed. Vrijwel meteen hierna sprong het licht op groen en kon de 57-jarige man doorrijden. De bestuurder van de personenauto stelde het vermoedelijk niet op prijs dat de man had geseind met zijn licht en begon de man te achtervolgen. Hij maakte erg agressieve gebaren naar het slachtoffer.

Op de Bongaertsweg in Bergen op Zoom kwam het tot een treffen tussen de bijrijder uit het achtervolgende voertuig en de man uit de gemeente Borsele. Er werd wat geduwd en getrokken en de bijrijder uitte bedreigingen. De Zeeuw is hierna doorgereden. Bij een verkeerslicht verderop moest het slachtoffer wachten voor het rode licht. De achtervolgende auto stopte weer achter hem en de bijrijder stapte uit en begon met een soort stalen pijp ruiten van de auto van het slachtoffer in te slaan.

In de tussentijd is de politie gebeld en agenten kwamen ter plaatse om een aangifte van het slachtoffer op te nemen. Door getuigen is het incident gefilmd. De beelden zijn overgedragen aan de politie. Even later kon een verdachte worden aangehouden. Dit betreft een 27-jarige man uit Bergen op Zoom. Hij is overgebracht naar een politiecellencomplex waar hij gehoord zal worden.