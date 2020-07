Vier aanhoudingen na openlijke geweldpleging

Het slachtoffer deed aangifte. Het betreft een 31-jarige man die woonachtig is in Roosendaal. Hij verklaart dat er geen enkele aanleiding was voor de mishandeling. Door de politie zijn verschillende getuigen van het incident gehoord. Het gebeuren werd bij de politie gemeld door getuigen die verklaarden dat er op de man werd ingeslagen en geschopt terwijl hij al op de grond lag. Het signalement van de daders werd doorgegeven en ook werd verteld in wat voor auto zij er vandoor waren gegaan.

De vier jongemannen zijn aangehouden op de Langdonk in Roosendaal. Het gaat om drie inwoners van Roosendaal (18, 20 en 21 jaar) en een Belg (17) waarvan de woonplaats nog niet bekend is.

De politie onderzoekt waarom de mishandeling heeft plaatsgevonden. De vier verdachten zijn overgebracht naar een politiecellencomplex. Daar worden ze donderdag gehoord door rechercheurs. Het slachtoffer liep licht letsel op als gevolg van de mishandeling.