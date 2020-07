Bewoners bedreigd bij inbraak Daltonstraat Hilversum: getuigen gezocht!

De bewoners hoorden rond 5.00 uur gerommel. Ze gingen naar beneden om poolshoogte te nemen en troffen een man die hen bedreigde met een vuurwapen.



De man ging er vandoor en rende in de richting van de Musschenbroekstraat, mogelijk in het gezelschap van meerdere personen. De bewoners bleven geschrokken maar gelukkig ongedeerd achter. Door de politie is in de omgeving gezocht, onder andere met een politiehond, maar heeft de man helaas niet meer aangetroffen.



Politiemensen zijn druk bezig met een buurtonderzoek en sporenonderzoek en ook worden camerabeelden uitgekeken.

Signalement

Het signalement van de inbreker is als volgt:

man

rond de 25 jaar

licht getinte grauwe gladde huid

ongeveer 1,80 m lang

wat ielig postuur

opvallend grote neus en opvallend grote ogen

sprak Nederlands met een accent

droeg een donkergrijze hoodie waarvan de capuchon gemaakt is van softshell, met op de linkerborst rode sierletters.

had gezichtsbedekking

Getuigen

De politie is op zoek naar getuigen. Heeft u de man, die mogelijk in het gezelschap was van meerdere personen, zien lopen of rennen in de richting van de Musschenbroekstraat, of afgelopen nacht zien rondhangen in de omgeving van de Daltonstraat, neem dan contact met ons op. Dat kan via onderstaand tipformulier of door te bellen met 0900-8844. Wilt u liever anoniem reageren, doe dit dan via www.meldmisdaad.nl