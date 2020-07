Getuigen gezocht van gewapende straatroof Nieuwlandhof

De recherche komt graag in contact met getuigen van deze beroving, of mensen die op een andere wijze over informatie beschikken. Ook mensen die na het horen van een harde knal rond 23.00 uur iets hebben gehoord of gezien, spreken we graag. Daarnaast komen we graag in contact met de bestuurder van een motorscooter die rond 23.00 uur op de Nieuwegeinlaan richting de Meibergdreef reed. Mogelijk heeft hij of zij iets gezien.

