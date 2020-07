Grondstoffen en middelen voor productie van synthetische drugs aangetroffen

Tijdens een reguliere controle van gemeente en politie in het gebied in de omgeving van de Broekweg stuitte men op een gascilinder. Er werd een sterke anijslucht waargenomen. Deze karakteristieke geur kan duiden op synthetische drugs. Bij het vervolgonderzoek op basis van de Opiumwet stuitten politieagenten in een loods op meerdere jerrycans gevuld met vloeistof die gebruikt kan worden bij de productie van synthetische drugs. Ook ontdekten zij daar attributen zoals gasmaskers, een kookpan en slangen waaruit dezelfde kenmerkende anijsgeur opsteeg. Het feit dat de anijsgeur, de grondstoffen en de genoemde middelen in deze specifieke combinatie zijn aangetroffen duidt sterk op een bestemming voor de productie van synthetische drugs.

Alle aangetroffen spullen zijn direct in beslag genomen. Wij onderzoeken deze zaak strafrechtelijk.



Eerdere controle

Naar aanleiding van de controle van vorig jaar in september controleren gemeente en politie regelmatig in het gebied in de omgeving van de Broekweg. Tijdens een eerdere controle werden diverse goederen aangetroffen die gebruikt worden voor het produceren van synthetische drugs en/of voor het opzetten van een synthetisch drugslab. Lees ons eerdere bericht over die vondst hier.



Grote hoeveelheid diesel

Ook zijn er op twee verschillende locaties grote hoeveelheden diesel gevonden. In totaal ruim 1700 liter diesel. De Douane heeft de diesel bemonsterd en zal dit analyseren om te onderzoeken of het rode diesel betreft. Lees ook: Informatie over rode diesel.

Synthetische drugs

Synthetische drugs zijn verdovende of hallucinerende middelen die via een synthese (chemische verbinding) worden gemaakt. Synthetische drugs komen voor onder andere in de vorm van vloeistof, pillen of poeder. De bekendste voorbeelden van (synthetische) drugs zijn XTC, amfetamine/speed en GHB. De overheid waarschuwt voor de gevaren van dit soort ondermijnende praktijken en vraagt burgers om te helpen deze criminaliteit aan te pakken. Lees ook deze flyer met informatie hierover.

De afbeelding op de infographic betreft een stockfoto.