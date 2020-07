Voordracht Hanneke Ekelmans als nieuw lid korpsleiding

Hanneke Ekelmans (1965) is sinds 2017 politiechef van de eenheid Zeeland-West-Brabant. Ze studeerde Rechten aan de Universiteit van Amsterdam en startte haar loopbaan in 1988 als officier van justitie bij de arrondissementsparketten van achtereenvolgens Den Haag, Dordrecht en ’s-Hertogenbosch. Vanaf 2006 fungeerde zij als hoofdofficier in Brabant Zuid-Oost. Vier jaar later trad Hanneke als directeur Opsporing en Informatie toe tot het voormalige korps Haaglanden, vanaf 2013 was ze hoofd operatiën in de eenheidsleiding Amsterdam.