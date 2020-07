Handel in harddrugs

Omstreeks 18.00 uur zag de politie dat twee mannen hun auto parkeerden voor een flatgebouw aan de Engelandlaan in Haarlem. De auto werd door de politie herkend, omdat hier vanuit vermoedelijk eerder in drugs werd gedeald. De politie zag dat de twee mannen kort een flatwoning ingingen en vervolgens weer naar buiten kwamen.



Omdat er vermoedelijk een drugsdeal had plaatsgevonden, werden beide mannen gecontroleerd. Een van hen bleek een zakje met twintig wikkels harddrugs (vermoedelijk cocaïne) bij zich te hebben.



De politie nam de drugs in beslag.



2020148417